Lotto Soudal heeft selectie klaar voor Parijs-Roubaix en brengt naast Vermeersch ook ex-winnaar aan start

Lotto Soudal trekt met jong talent, maar ook met een ervaren pion naar Parijs-Roubaix. Een ex-winnaar zal daar ook de kleuren van de ploeg verdedigen.

Dat is uiteraard Philippe Gilbert. 'Phil' is bezig aan een rijtje koersen die hij voor de laatste keer afwerkt. De laatste maal Amstel Gold Race, de laatste maal Brabantse Pijl. De ploeg heeft beslist om hem ook nog één keer Parijs-Roubaix te laten rijden.

VERMEERSCH VORIG JAAR TWEEDE

Gilbert weet wel hoe dat moet: hij won de Helleklassieker in 2019. Wie ook al dicht bij het winnen van dit Monument kwam, is Florian Vermeersch. Hij was beresterk in de zware editie van vorig jaar en eindigde tweede in een sprint met drie.

De andere renners die voor Lotto Soudal Parijs-Roubaix zullen rijden, zijn Victor Campenaerts, Cedric Beullens, Sébastien Grignard, Roger Kluge en Brent Van Moer.