Van Avermaet tipt toch Van Aert voor winst in Roubaix en wil zelf ervaring aanwenden in koers die hij won in 2017

Greg Van Avermaet zal aan de start in Parijs-Roubaix ook Wout van Aert wel ergens in zijn buurt zien staan. Voor Van Avermaet blijft de Belgische kampioen de te kloppen man zondag.

Greg Van Avermaet is 36, maar nog altijd niet uitgeblust. Dat komt al snel naar voren in zijn babbel met Het Laatste Nieuws. "Vraag me niet wanneer ik ga stoppen, hé. Ik heb nog een contract tot eind 2023. Momenteel denk ik aan niets anders. Ik ben van het principe: probeer één ding heel goed te doen en steek daar al je energie en focus in."

GEWICHT EN BODY

Goed. Focus op de koers dus. Op Parijs-Roubaix. Wie zijn daar de favorieten? "Je komt altijd bij dezelfde uit. Mathieu. Wout als hij hersteld is. Asgreen. Lampaert kan verrassen. Je moet kijken naar mannen die toch wat gewicht en body hebben. Parijs-Roubaix is een koers waar je in het voordeel bent als je iets meer gewicht hebt. Van Aert."

Als Van Avermaet één naam moet aanduiden, noemt hij Van Aert. "Als hij meedoet, gaat hij er staan." Op dat moment was het nog niet geweten, maar Van Aert gaat wel degelijk meedoen. En dan kan de rest maar beter rekening met hem houden, ook al beweren ze bij Jumbo-Visma dat Van Aert geen rol van kopman krijgt.

MINDER EXPLOSIEF DAN DE RONDE

Van Avermaet zelf koestert de hoop om ook nog een keertje te schitteren, zoals bij zijn zege in Roubaix in 2017. "Oudere mannen komen goed tot hun recht in Roubaix. Daar hoop ik op. Het is een minder explosieve koers dan de Ronde van Vlaanderen. In het begin van mijn carrière dacht ik dat ik Parijs-Roubaix heel moeilijk ging kunnen winnen, maar met het verloop van de jaren is de wedstrijd me steeds beter gaan liggen."