Amstel-winnaar heeft weinig ervaring in Roubaix maar vertrouwt op sterkte Ineos: "Weer voor overwinning gaan"

Na de Amstel konden ze klinken bij Ineos en dat kon ook na de Brabantse Pijl. Is het in Roubaix straks opnieuw hetzelfde verhaaltje?

Michal Kwiatkowski, die vorige week de Amstel won, haalt vaak het beste in zichzelf naar boven in de klassiekers. "Ik hou van de klassiekers. Ik hanteer altijd de mentaliteit alsof morgen niet bestaat. In veel rittenkoersen is dat moeilijk, want dan denk je toch vaak aan de volgende dag of de volgende week. Om op één dag 250 kilometer volle bak te koersen, dat ligt me beter."

Toch heeft de Pool nog maar één keer eerder Parijs-Roubaix gereden: vorig jaar. "Je lichaam heeft nu eenmaal beperkingen. In het verleden was het moeilijk om Ardennen-en kasseiklassiekers te combineren. Je hebt dan nog de Strade, Milaan-Sanremo: er zijn zo veel mooie koersen. Omdat Parijs-Roubaix een week later is, geeft me dat de kans om dat nu wel te combineren met de Ardennenklassiekers."

FRIS ZITTEN DE SLEUTEL

Gaat Kwiatkowski in Parijs-Roubaix opnieuw top zijn? "Ik voelde me goed in de Amstel, maar de tijd om te recupereren tegen de Brabantse Pijl was te kort. Ik heb een les geleerd, want fris zitten is de sleutel. De edities van 2021 en 2022 worden compleet andere edities. Ik had tot dusver een goed gevoel op de kasseien, maar zondag beginnen we vanaf nul. De verkenning was voor mij cruciaal."

Aan geloof in eigen kunnen geen gebrek bij Ineos. "We kunnen vertrouwen hebben in de sterkte van de ploeg, tactiek zal een rol spelen. Er zijn veel grote favorieten. Wij hebben het goede momentum uit de vorige koersen, willen daarop voortbouwen en weer voor de overwinning gaan."

VRAGEN OVER TESTING BIJ DSM

Voorts kwam Kwiatkowski ook terug op het nieuwe snufje bij DSM, dat het nieuwe systeem gaat gebruiken om de bandendruk aan te passen. "Ik weet niet hoeveel testing ze al gedaan hebben. Ik heb vertrouwen in het eigen materiaal. Als je niet genoeg testing gedaan hebt, kan er zo veel verkeerd gaan. Het laatste wat je wil in Parijs-Roubaix is een onbetrouwbare fiets."