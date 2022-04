Ex-wereldkampioen zal geen Parijs-Roubaix winnen: Deen geeft op

Bij velen zal hij toch minstens één ster gekregen hebben in de pronostiek, maar Mads Pedersen zal Parijs-Roubaix 2022 niet winnen.

De Deen heeft namelijk opgegeven in de Hel van het Noorden. Pedersen kende voorlopig een uitstekend seizoen met ritzeges in Parijs-Nice, de Ster van Bessèges en in Sarthe. Bovendien was hij ook nog eens 6e in Sanremo, 7e in Gent-Wevelgem en 8e in de Ronde van Vlaanderen.

Tijdens Parijs-Roubaix kende de voormalige wereldkampioen van Trek-Segafredo heel wat pech. Eerst zat hij in de tweede waaier en vervolgens kreeg hij een lekke band én kwam hij ten val. Dat was ook voor de sterke Deen te veel en de Noorse televisiezender TV2 zag hoe Pedersen in de volgwagen van de ploeg plaats nam.