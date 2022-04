Keukeleire houdt hart vast voor van Aert: "Hoop dat ze geen risico's nemen" en "Aan 90% is hij ook de beste"

Jens Keukeleire is een man met een missie én een mening. Ook over Parijs-Roubaix had hij wel een en ander te zeggen.

Zo analyseerde Jens Keukeleire ook de kansen van Wout van Aert om te schitteren in Parijs-Roubaix en hij houdt daarbij het hart toch wat vast. "Van Aert zal niet starten als hij weet dat hij niet goed is", aldus Keukeleire in zijn analyse bij De Zondag. "Maar het zal afhangen van de symptomen die hij had." 90% "Ik veronderstel dat ze bij Jumbo-Visma alles goed opgevolgd hebben, maar ik hoop vooral dat ze geen risico's hebben genomen." "Ik heb toch al gezien dat het bij heel wat renners geen verstandige keuze bleek om snel te hervatten. Maar hij zal ook niet in dienst rijden. Wie zou hij helpen? Aan 90% is hij ook de beste."