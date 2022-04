Spectaculaire val veroorzaakt door toeschouwer houdt Lampaert van podium: "Zou niet mogen gebeuren in de koers"

Yves Lampaert was op weg naar een podium in zijn droomkoers, tot een toeschouwer een val veroorzaakte. Het gebeurt misschien niet heel dikwijls in het wielrennen, maar wel te veel.

Het waren schrikwekkende beelden van Lampaert, die op een heel erg spectaculaire manier ten val kwam. En dat terwijl hij samen met Mohoric op weg leek naar een zeker podium. Ontgoocheling dus? "Ja, enorm. Als je zo'n situatie ziet, dat zou niet mogen gebeuren in de koers. Zeer jammer."

Lampaert beschrijft de fase nog een keer. "Ik wilde die bocht naar rechts aansnijden. Normaal gaan de supporters altijd achteruit, maar die man trekt zijn arm voorwaarts en slaat tegen mijn arm. Ik stuurde bijna het veld in. Of je nu met een half been aankomt in Roubaix of niet, het is jammer dat je een podiumplaats misloopt."

Ik heb altijd attent vooraan gereden

Gelukkig kon de West-Vlaming aan de finish eindelijk zijn partner en zoontje Aloïs nog eens in de armen nemen. "Dat is ook belangrijk, ja." In de koers had Lampaert zich weinig te verwijten. "Ik heb altijd attent vooraan gereden. De prestatie van de ploeg geeft voldoening, maar het was beter geweest als we er een podiumplaats hadden uitgesleept."