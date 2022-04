Van Baarle zag Wout en Mathieu alles geven om terug te komen en genoot van eigen triomf: "Kippenvel op Vélodrôme"

Geen Mathieu van der Poel of Wout van Aert als winnaar van Parijs-Roubaix. Het is Dylan van Baarle die met de kassei naar huis gaat.

"Het was geweldig om op de Vélodrôme te arriveren", genoot Van Baarle met volle teugen. "Ik kreeg kippenvel. Ik keek gewoon of mensen op de baan liepen, want ik wilde niet geflikt worden. Het was superspeciaal toen de ploegwagen met Servais Knaven bij mij kwam. Toen begon ik er in te geloven. Je weet ongeveer wat de kloof is, maar krijgt niet veel informatie. Je wil niet te vroeg vieren"

Het plan van Ineos kende verschillende fases. "In de start wilden we gefocust zijn, want de wind stond er en dan kan je achteraan belanden zoals Van der Poel en Van Aert. Nadien was het overleven tot Arenberg. Het plan was om de koers hard te maken. Kwiatowski vertelde me dat ik supersterk was en dat hij me ging helpen. Dat deed hij. Nadien was het een beetje freestyle."

ZIEN WAT NA ARENBERG GEBEURT

Er was dus geen concurrent die Van Baarle extra in de gaten hield. "Je moet zien wat na Arenberg gebeurt. Wout van Aert had mechanische pech, Mathieu van der Poel moest van ver terugkomen. Je moet focussen op je eigen koers en in de juiste positie zitten op het juiste moment. Op een gegeven moment kom je met de sterkste jongens in één groep en dan moet je het juiste moment vinden."

Dat deed Van Baarle. Wat een verschil ook met zijn vorige Parijs-Roubaix. "Ik wist niet hoe het was om als eerste op de Vélodrôme te komen, wel als laatste. Vorig jaar was ik buiten tijd. Ik zag Dave Brailsford me volop aanmoedigen. Het leek wel alsof hij de enige in de Vélodrôme was. Na mijn tweede plaats op het WK heb ik de knop in mijn hoofd omgebracht. Bondscoach Koos Moerenhout gaf me veel vertrouwen."

VERTROUWENSBOOST

Opvallend toch, die vertrouwensboost in deze fase van zijn carrière. "Ik had altijd wel vertrouwen in mezelf, maar na zo'n resultaat op het WK is, kan je daar een hele winter op voortbouwen. De Ronde van Vlaanderen was een bevestiging en deze zege ook. Wat ik met de kassei ga doen? Ik moet misschien een tafel zoeken die sterk genoeg is om die op te plaatsen."