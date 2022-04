Vermeersch durft na 2de plek uit 2021 te wachten en spreekt respect uit voor Gilbert: "Je mag hem nooit afschrijven"

Florian Vermeersch werd in 2021 knap tweede in Roubaix. Aan de zijde van Philippe Gilbert is hij in 2022 van start gegaan in Compiègne.

Waar kan Vermeersch na die straffe koers van vorig jaar deze keer vrede mee nemen? "Ik zal tevreden zijn als ik niet achter de feiten heb moeten rijden en heb kunnen meedoen voor de overwinning. Anticiperen is moeilijker geworden, omdat de grote favorieten er soms aan beginnen op 80 kilometer van de meet. In Parijs-Roubaix durf ik wel wachten."

Ook bij hem spreekt 'de Hel van het Noorden' tot de verbeelding, nog meer dan andere wedstrijden uit het voorjaar. "Het is één van de zwaarste koersen. Vorig jaar had ik na de aankomst pijn aan handen, armen en rug. Dat is het verschil met andere klassiekers."

GEEN SPECIFIEKE VOORBEREIDING VOOR KASSEIEN

Met Roubaix als afsluiter van zal Vermeersch wel weer wat ervaring opgedaan hebben in het rijden van kasseiklassiekers. "Het is niet dat ik mij specifiek voorbereid op het rijden over kasseien. Door alle klassiekers en verkenningen te doen, spendeer je sowieso al aardig wat tijd op de kasseien."

Vermeersch is ook vol lof over ploegmaat Philippe Gilbert, die zijn laatste Parijs-Roubaix rijdt. "Hij heeft veel ervaring, hij is een ex-winnaar in Roubaix en is nog extreem gemotiveerd. Je mag hem nooit afschrijven. Hij is van grote waarde voor een ploeg. Op training heeft hij wel altijd iets te zeggen. Hij is dan één van de jongens en beleeft gewoon ook fun. Tegelijkertijd zegt hij waar je dit of dat best doet. Zo leer je veel bij."