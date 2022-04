Adrie van der Poel maakt analyse van Parijs-Roubaix van Mathieu

Mathieu van der Poel liet al snel blijken dat het niet zijn dagje zou worden in Parijs-Roubaix.

De Nederlander zat wel mee voorin, maar had duidelijk de benen niet om Parijs-Roubaix helemaal naar zijn hand te zetten. “Je moet niet naar excuses zoeken”, zegt Adrie van der Poel aan WielerFlits. “Als je gaat terugkijken, heeft Mathieu meer gedaan dan we verwacht hadden. Mét super mooie resultaten. In alle grote koersen rijdt hij top-10, twee heel mooie overwinningen daarbij. Ik zou niet te lang stilstaan bij deze uitslag.”

Een andere Nederlander ging met de bloemen lopen. “Dat zat er een keer aan te komen, hè. Dat is achteraf misschien makkelijk gezegd, maar ik gun het hem van harte. Het is een renner die altijd koerst. Ook dit seizoen was hij weer heel het voorjaar heel goed. Zondag zit voor hem dan eens gelukkig een keer alles mee. We moeten ook niet over een toevalstreffer spreken. Hij heeft dit dik en dik verdiend.”