Roodhooft haalt uit naar Jumbo Visma na sterke prestatie van Wout van Aert

Dat Wout van Aert geen kopman zou zijn bij Jumbo Visma, dat werd gisteren eventjes anders tijdens Parijs-Roubaix.

Manager Christoph Roodhooft kon geen goed woord kwijt voor Richard Plugge van Jumbo Visma. “Hij is specialist in het uitkramen van onzin en zich daar dan achteraf op Twitter of via via voor te excuseren”, zegt Roodhooft aan Het Nieuwsblad.

“Wij spelen geen verstoppertje. Als Mathieu in laatste instantie aan de selectie voor Milaan-San Remo wordt toegevoegd, dan is dat ook zo. Waarom zou Van Aert naar Roubaix komen om een bijrol te vertolken? Dat is toch te gek voor woorden.”

De onderlinge frustraties zitten duidelijk zeer hoog. “In de Amstel worden zij derde met Benoot, maar hebben wij wel als ploeg gereden terwijl zij achterover kwamen leunen. Zij hadden daar net zo goed een kopman als wij. Dat is toch een zielige denkwijze.”

“Waarom verstoppertje spelen met Van Aert terwijl iedereen weet dat die voor een resultaat komt. Dat is toch logisch. Zomaar half-half naar een koers komen, dat kan je met zo’n coureur toch niet maken. Ik verwijt Jumbo niks en heb geen problemen met hen, maar ik snap niet dat je zo’n denkwijze hanteert.”