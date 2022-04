Tom Boonen diept herinneringen op: "Liep spuigaten uit, kreeg bekertjes bier over me heen omdat ik achter Museeuw reed"

Het 'kalf' dat voor een aanrijding zorgde met Yves Lampaert in Parijs-Roubaix? Het is al veel erger geweest, zo blijkt.

"Ik heb edities gehad ... Op een bepaald moment was er zelfs een alcoholstop dat er niet meer mocht gedronken worden op en rond de kasseistroken", aldus Tom Boonen in Wuyts & Boonen.

Spuigaten

"Het liep de spuigaten uit. In mijn eerste jaar kreeg ik bekertjes bier over mij heen gekapt omdat ik achter Museeuw aan het rijden was."

"De jaren daarna werd dat erger en erger. Het werd de cyclocross van het wegwielrennen. Je wil zo optimaal de koers rijden en de paadjes meepakken, maar dat lukte niet altijd. Het stond soms vol met dronken mensen."