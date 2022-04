Wuyts enthousiast over INEOS: "Het is de rijkste ploeg, maar ik zet daar meteen deze kanttekening bij"

Ineos-Grenadiers heeft nu ook Parijs-Roubaix naar zijn hand gezet. En dat hakt er ook bij de analisten op in.

De Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl en Parijs-Roubaix op een dikke week. Het gaat goed met INEOS Grenadiers, zoveel is duidelijk.

Jonge kerels

"Ze beheersen én beheren de koers in blok. En of ze aanvallen en lekker doorrammen", geeft Michel Wuyts aan in Wuyts & Boonen.

"Het is de rijkste ploeg, maar ik zet daar meteen de kanttekening bij dat ze het nu ook met de jeugd doen. Ze leiden ook op en ze hebben ontdekt dat koersen zoals Van Aert en Van Der Poel een stuk populairder is. Door omstandigheden in het rondewerk kunnen ze dat in het voorjaar gaan doen. Mét jonge kerels."