🎥 Geen prijs, maar zo was de beleving van Lotto-Soudal in de Waalse Pijl

Voor Lotto-Soudal was de Waalse Pijl geen succes. Op Twitter komen ze nog eens terug op die wedstrijd en tonen ze hoe ze de koers beleefden.

Kort, krachtig en stijl. Zo omschrijft Tim Wellens de Waalse Pijl in 3 woorden. Sylvain Moniquet voegt daar nog mythisch aan toe en vertelt dat het zwaar koersen was in zijn streek.

This was #FlecheWallonne 2022



Relive a day of climbing the famous Mur de Huy with Sylvain Moniquet racing on home roads

Voor Lotto-Soudal is het voorjaar nog niet zo succesvol geweest. In de koersen in de aanloop naar de klassiekers waren er enkele overwinningen met Arnaud de Lie, Caleb Ewan en Tim Wellens, maar in de klassiekers zelf loopt het niet helemaal vlot. Ze reden vaak anoniem mee en je vindt hen zelden hoog in de uitslag.

Met deze video willen ze tonen dat de sfeer binnen de ploeg ondanks die mindere prestaties goed zit. Ze kijken verder uit naar de rest van het seizoen.