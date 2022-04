De kopmannen-en vrouwen voor L-B-L gekend: Van Aert blikvanger in Luik, bij dames kans op historische treble

Met Luik-Bastenaken-Luik komt de laatste klassieker uit het voorjaar eraan. Met Van Aert als kopman bij Jumbo-Visma. Of toch minstens medekopman. Alleszins is hij de grote blikvanger.

Via enkele persmededelingen stelt ASO de belangrijkste kopmannen-en vrouwen voor de volgende editie van Luik-Bastenaken-Luik voor. Bij de mannen kunnen ze niet om de deelname van Wout van Aert heen. Die was aan het begin van het seizoen toch niet meteen voorzien. We zijn zondag weer een week extra na zijn coronabesmetting. Misschien komt Van Aert in Luik wel sterker voor de dag dan in Parijs-Roubaix.

© photonews

Op een zwaar parcours krijgt hij ook concurrentie van enkele berggeiten, maar een kanshebber is Van Aert zeker. Net als Alaphilippe en Pogačar. Hun Waalse Pijl viel misschien wat tegen. Het is de vraag of daar zwaar aan getild moet worden. Mohorič, die andere Sloveen, is dit voorjaar ook al een lastige klant gebleken. Op de lijst met Fransen om in de gaten te houden staan Bardet en Madouas (derde in de Ronde van Vlaanderen).

Er kan ook geschiedenis geschreven worden dit weekend. Daarvoor moeten we dan mogelijk eerder bij de vrouwenkoers zijn. Cavalli heeft al de Amstel en de Waalse Pijl gewonnen. Gaat de Italiaanse voor een historische treble en maakt ze er 3 op 3 van? Wat een verwezenlijking zou dat zijn. Van Vleuten en Vollering kunnen dat niet zomaar laten gebeuren. En dan heb je nog Longo Borghini, winnares in Parijs-Roubaix.