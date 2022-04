Wat nu met Pidcock? Sportief manager laat zich uit na offday: "Dat kan niet in één week"

Tom Pidcock beleefde niet zijn makkelijkste Waalse Pijl, zoveel was duidelijk. Het was blazen, puffen en afzien heel snel in koers. En opgeven uiteindelijk. Wat is er aan de hand?

Tom Pidcock was de vooruitgeschoven man vooraf bij INEOS - Grenadiers, maar kwam nooit in het stuk voor en gaf uiteindelijk ook snel op. Offday "Tom kende een offday", aldus sportief manager Rod Ellingworth van INEOS tegen Het Laatste Nieuws. "Dinsdagavond voelde Tom zich nog topfit. Hij keek er naar uit om in Hoei een goede prestatie te leveren, maar hij was duidelijk niet in zijn normale doen." "Hij was goed in de Amstel en Brabantse Pijl, dus de goede benen kunnen niet op een week weg zijn", is er nog hoop richting Luik-Bastenaken-Luik. "Maar misschien was hij ziek, ik hoor veel klachten over maagproblemen bij renners en ook de pollen spelen mee."