"Kijk maar naar Lampaert": Zico Waeytens nu echt klaargestoomd voor nieuwe uitdaging en maakt indruk met pijngrens

De uitdaging die Zico Waeytens aanging na zijn wielercarrière, zit in een nieuwe fase. Zijn pijngrens moet hem helpen om in het boksen een goed figuur te slaan.

Na het beëindigen van zijn wielercarrière in 2019 maakte Waeytens al snel bekend dat hij de overstap wilde maken naar het boksen. Maar toen kwam corona. Met twee jaar uitstel komt nu toch zijn eerste kamp eraan: Waeytens neemt het vandaag op tegen ex-voetballer Maxim Simoens, meldt Sporza, dat ook Waeytens' coach Filiep Tampere aan het woord laat.

"Voor beide boksers is het hun 1e wedstrijd. De 1e keer dat je in de ring stapt, vergeet je bijna alles dat je geleerd hebt", aldus Tampere, die ook Delfine Persoon coacht. De eerste kamp van Waeytens zal plaatsvinden in 'zijn' Ledegem, voor een volle zaal. "De belangstelling is enorm. Ook tijdens de weging zat het café stampvol. Heel de gemeente Ledegem leeft mee met Zico. Dat is prachtig."

Als er één zaak is die het verschil kan maken, dan is het misschien wel de pijngrens. "Coureurs zijn het gewoon van pijn te hebben. Kijk maar naar Lampaert, die in Parijs-Roubaix zwaar ten val kwam, weer op zijn fiets sprong en over de streep reed alsof er niets was gebeurd. Bij Zico zie ik ook dat hij heel veel pijn kan verdragen."