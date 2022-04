Mauro Gianetti heeft als baas van UAE lof voor Tadej Pogacar: "Er zit nog rek op"

Mauro Gianetti is CEO van UAE en is dus ook de grote baas van Tadej Pogacar. In een interview bij Het Laatste Nieuws heeft Gianetti veel lof voor Pogacar. "Als hij in mijn tijd had gereden, zou hij meer gewonnen hebben."

In België kennen we Mauro Gianetti als de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik in 1995. Of als de man die in 1996 geklopt werd door Johan Museeuw op het WK in Lugano. Vandaag is Gianetti de CEO van Team UAE Emirates. Daar heeft hij onder meer Tadej Pogacar onder zijn hoede.

"Tadej heeft veel klasse als renner", zegt Gianetti. "Als hij in mijn tijd had gereden, dan zou hij nog meer koersen hebben gewonnen. Maar het is moeilijk om de jaren '90 met nu te vergelijken. Nu is alles sneller en beter. Dat komt door alle extra kennis over voeding, training en hoogtestages."

MENTAAL STERK

Gianetti zegt ook dat Pogacar het grootste talent is dat hij ooit gezien heeft. "In juni 2018 zag ik hem voor het eerst. Enkele maanden later won hij de Ronde van de Toekomst."

"Soms moeten we Tadej wel afremmen op training", gaat Gianetti verder. "Hij wil soms te veel doen. Dat leidt dan tot stevige discussies, maar hij vertrouwt ons advies en hij is mentaal zo sterk. Elk jaar leert hij zijn lichaam ook beter kennen en ik kan je dit verzekeren: er zit nog rek op."