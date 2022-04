Verloofde van Pogačar onthult reden van hun terugkeer naar Slovenië: overlijden in de familie

Het geraakte al bekend dat Pogačar en zijn verloofde terugkeerden naar Slovenië. De exacte reden hiervoor is nu ook bekend.

Urška Žigart, de verloofde van de Tourwinnaar en zelf ook wielrenster, heeft op haar Instagrampagina verklaard waar het over gaat: het overlijden van haar moeder. "Soms is het leven niet fair. Het is met een enorme triestheid en een zwaar gemoed dat ik dit nieuws met jullie deel."

Dat schrijft Žigart bij een foto van haar moeder, van wie bekend was dat ze streed tegen kanker. "Mijn mama was mijn beste vriendin en de belangrijkste persoon in mijn leven", voegt Žigart er ook nog aan toe. Laatstgenoemde zal de steun van haar vriend Tadej in deze moeilijke periode zeker kunnen gebruiken.

Logisch ook dat ze voor deze reden terugkeren naar hun thuisland. Als zo'n nieuws je treft, komt de koers even op de tweede plaats. Al zou Pogačar zondag wel Luik-Bastenaken-Luik rijden. We wensen Pogačar, Žigart en hun families alvast veel sterkte.