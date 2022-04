Marianne Vos en andere smaakmaker uit het vrouwenwielrennen missen ook Luik-Bastenaken-Luik

Ook in Luik-Bastenaken-Luik zal Marianne Vos haar opwachting niet maken. Net als een andere smaakmaker uit het vrouwenpeloton spelen positieve Covid-tests haar parten.

Die andere renster waar het over gaat, is Cecilie Uttrup Ludwig. Jumbo-Visma en FDJ, de respectievelijke teams van Vos en Uttrup Ludwig, hebben aan Cyclingnews bevestigd dat de rensters niet aan de start van Luik-Bastenaken-Luik komen.

Voor Marianne Vos was Parijs-Roubaix een groot doel, tot ze vlak voor de Helleklassieker positief testte op Covid-19 en die belangrijke afspraak moest schrappen uit haar agenda. Vos gaat zich nu focussen op de zomer. Een deelname aan Luik-Bastenaken-Luik komt er dus niet.

© photonews

Ook Uttrup Ludwig kon niet meedoen aan Parijs-Roubaix en ook 'La Doyenne' blijkt voor de Deense nog te vroeg te komen. Jammer, want de uiterst spontane renster is naast een genot in interviews ook altijd iemand die koers wil maken.