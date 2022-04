Wielerkameraden zien ex-renner Zico Waeytens triomferen in zijn eerste kamp, nadien volgt eerbetoon aan Goolaerts

De koersfiets heeft Zico Waeytens aan de kant gelaten. Wel heeft hij nog kameraden uit het wielrennen en die zaten op de eerste rij voor zijn eerste kamp.

Waeytens heeft immers de switch gemaakt naar het boksen en vrijdagavond was het in 'zijn' Ledegem dan tijd voor zijn eerste echte bokskamp. Tegenstander was Maxim Simoens en ook voor hem was het zijn eerste kamp. Waeytens won op punten.

De eerste triomf uit zijn bokscarrière kon hij delen met heel wat vrienden uit de wielerwereld, die in de zaal ook present tekenden. Onder meer Yves Lampaert werd in de sporthaal van Ledegem gespot. Die steun zal zeker deugd gedaan hebben.

ALL4GOOLIE

Na afloop van de kamp bracht Waeytens nog een eerbetoon aan Michael Goolaerts, de overleden renner met wie hij goed bevriend was.