Laurens De Plus zit in de selectie van INEOS voor de Ronde van Romandië

Morgen start de Ronde van Romandië. INEOS Grenadiers pakt vooral uit met een jonge selectie.

In de selectie zit Geraint Thomas. Hij won vorig jaar de Zwitserse rittenkoers. Thomas zal onder meer bijgestaan worden door Laurens De Plus. Ook Brabantse Pijl-winnaar Magnus Sheffield rijdt mee.

Youth 🤝 Experience



The Grenadiers are ready to take on @TourDeRomandie this week 👊 pic.twitter.com/GsiolXCkw8