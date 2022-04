Wout van Aert en Luik-Bastenaken-Luik: "Niet de benen, wel het hoofd zijn de grote vraag"

Wat een koers is Luik-Bastenaken-Luik geworden, een mooie afsluiter van een voorjaar waarin de wielerliefhebber meer dan verwend werd.

The sky is the limit, dat mag wel gesteld worden van het voorjaar. “Frappant hoe deze laatste klassieker ook weer een weerspiegeling is geworden van de rest van het voorjaar”, zegt Marc Sergeant in Het Nieuwsblad.

“Met een renner van Intermarché-Wanty-Gobert op plaats twee. Zeer straf, zowel de prestatie van Quinten Hermans zelf als het voorjaar van zijn ploeg. Maar ook met Wout van Aert op drie. Net niet. Net als vorige week in Roubaix.”

Van Aert kan deze koers in de toekomst dan ook zeker winnen. “Dat hij ondanks alles nog derde wordt, toont dat Luik-Bastenaken-Luik een wedstrijd is die absoluut binnen zijn mogelijkheden valt. De grote vraag voor de toekomst is niet of de benen van Van Aert goed genoeg zijn voor Luik, maar wel zijn hoofd.”

“De timing van Luik-Bastenaken-Luik wordt zijn grootste probleem. Als de Ronde en Roubaix je hoofddoelen zijn, kan je je dan ook nog eens mentaal opladen voor Luik?”