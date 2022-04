Rohan Dennis na 2e plaats in proloog: "Ik heb mezelf niets te verwijten"

Rohan Dennis is na zijn 2e plaats in de proloog van de Ronde van Romandië niet ontgoocheld. "Ik denk dat Ethan Hayter vandaag moeilijk te kloppen was", laat de Jumbo-Vismarenner weten.

Deze namiddag was Rohan Dennis 2e in de proloog van de Ronde van Romandië. Hij was na ruim 5 km 4 seconden trager dan Ethan Hayter. "Ik moet tevreden zijn met de tijdrit die ik vandaag heb afgewerkt", zegt de Australiër. "Natuurlijk wou ik winnen, maar ik heb mezelf niets te verwijten en een andere renner was vandaag sterker." Dennis heeft respect voor de prestatie van Hayter: "Ik denk dat hij vandaag moeilijk te kloppen was. Lange tijd reden we op hetzelfde schema, maar in de laatste bochten kwam ik er niet zo goed uit." 🇨🇭 #tdr2022



💬 "Ik kan mezelf niets verwijten en heb alles gegeven. Vandaag was er net een renner sterker. Petje af voor Ethan." - Rohan Dennis



