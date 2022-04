Ethan Hayter wint de proloog en is de eerste leider in de Ronde van Romandië

Ethan Hayter is de eerste leider van de Ronde van Romandië. Hij won de proloog voor Rohan Dennis. Uittredend winnaar zette de 4e tijd neer.

Vandaag startte de Ronde van Romandië in de straten van Lausanne met een proloog van 5 km. Het parcours was redelijk bochtig en was deels op een vliegveld.

Felix Großschartner zette de snelste tijd neer met 6'02". Velen beten hun tanden stuk op die tijd. Tot Ethan Hayter vertrok. Hij was maar liefst 10 seconden sneller: 5'52".

PITTIGE FINISH MORGEN

Nadien vertrokken nog Rohan Dennis en titelverdiger Geraint Thomas, maar ook zij beten hun tanden stuk op de tijd van Hayter. Dennis was 4 seconden trager (5'56") en werd 2e. Geraint Thomas was een fractie trager dan Großschartner en zette de 4e tijd neer.

Morgen mag Hayter als 1e in de groene leiderstrui rondrijden. Dan rijden de renners over glooiende wegen van La Grande Béroche naar Romont. Er zijn 4 officiële klimmetjes. De aankomst ligt op een helling van bijna 1 km aan zo'n 8%.