Ilan Van Wilder mist Giro door operatie aan kaakbeen na valpartij in L-B-L

Ilan Van Wilder is met succes geopereerd aan zijn kaakbeen. Hij is daardoor enige tijd uit en mist daardoor de Giro.

Gisteren is Ilan Van Wilder in het ziekenhuis van Herentals met succes geopereerd aan zijn kaakbeen. Dat heeft hij zelf laten weten via Instagram. Hij was betrokken bij de zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik en liep daarbij een kaakbeenbreuk op.

Door die operatie zal Van Wilder de Giro al sowieso missen. Die koers stond bij hem op het programma, maar Quick Step-Alpha Vinyl zal nu iemand anders in de selectie moeten opnemen.