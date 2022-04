Julian Alaphilippe moet ter observatie langer in het ziekenhuis blijven

Bij de grote valpartij in Luik-Bastenaken-Luik was Julian Alaphilippe het grootste slachtoffer. Hij brak 2 ribben en zijn schouderblad. Ook had hij een klaplong.

Vandaag laat zijn ploeg Quick Step-Alpha Vinyl weten dat hij langer in het ziekenhuis van Herentals moet blijven. "De complexiteit van zijn toestand vraagt een langere observatieperiode", laat het team weten. "Daarna kunnen we pas een plan opstellen om verder te revalideren."

Ook deelde het team de toestand van Ilan Van Wilder mee.

