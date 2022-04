'De perfecte voorbereiding' van Waalse Pijl-winnaar Dylan Teuns: "In Arenberg dacht ik: wat is dat hier?"

Een week geleden is het inmiddels dat Dylan Teuns de Waalse Pijl won. Over zijn 'perfecte voorbereiding' ging het achteraf.

Daarmee werd verwezen naar zijn onverwachte deelname aan Parijs-Roubaix. De moeite waar om daar nog eens op terug te komen. "Dat was een grote verrassing voor mij", zegt Dylan Teuns. "De ploeg had niet genoeg fitte renners, dus moest ik daar aan de start komen."

Van de stress in Parijs-Roubaix hield ik niet

Hoe was die hele belevenis uiteindelijk? "Op de kasseien had ik nog wel een goed gevoel. Ze hebben me niet 'gebroken'. Er was wel veel stress in de koers, daar hield ik niet van. Voorts ging het op de eerste kasseistroken nog wel best goed."

Op één van de cruciale punten van Parijs-Roubaix werd het echter een festival van valpartijen en lekke banden en ging voor Teuns een nieuwe wereld open. "In Arenberg dacht ik: wat is dat hier? Daarna ben ik afgestapt." Het bleek 'de perfecte voorbereiding' om enkele dagen later de Waalse Pijl te winnen.