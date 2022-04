Na nieuwe zege voor Ethan Hayter in Romandië: "Dankzij de ploeg"

Ethan Hayter won zijn 2e etappe in de Ronde van Romandië. Hij bedankt daarvoor zijn ploeg INEOS Grenadiers. "Ze geloofden in mij", zegt hij daarover.

Ethan Hayter won gisteren zijn 2e etappe in de Ronde van Romandië na een massasprint. "Nochtans zat ik met twijfels voor de koers na mijn val in de 1e rit", zegt de renner van INEOS Grenadiers. "Maar de ploeg geloofde in mij. Magnus Sheffield heeft zijn werk goed gedaan om de sprint aan te trekken. Ik moest er zelf wel een lange sprint van maken, maar ik kon het volhouden."

Toen Hayter over de finish reed, hield hij zijn wijsvinger voor de mond. "Dat ging over de straf die Geraint Thomas kreeg", zegt hij daarover. "Hij pakte 200 m te laat nog bevoorrading aan. Het zijn de regels, maar het is wel jammer."