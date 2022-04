Wat mogen we verwachten van de Giro? "Hij zal dé blikvanger zijn"

Mathieu van der Poel maakt in 2022 zijn debuut in de Giro d'Italia. "Ik denk dat het mij beter gaat maken naar de toekomst toe", aldus VDP zelf. Wat denken de analisten?

"Mathieu van der Poel is dé blikvanger van deze Giro, ook al is hij geen man voor het eindklassement", is Renaat Schotte duidelijk in De Tribune.

"Co-sponsor Fenix zal er wel wat druk op gezet hebben, om iemand te vinden die etappes kan winnen", vulde José De Cauwer aan.

Meteen roos?

"Meteen in het roze? Dat zou zeker kunnen, al is er ook een tijdritje van negen kilometer. om het dan snel opnieuw kwijt te zijn."

"Het roze is heel mooi en dat zijn de ambities van Mathieu, maar je moet het toch eerst nog maar doen. Ik zou met twee woorden blijven spreken."