Aleksandr Vlasov "superblij" na grootste overwinning in carrière van Russische renner

Aleksandr Vlasov gaat ondertussen al enkele jaren mee in het peloton maar kon nog geen wedstrijd winnen op WorldTour-niveau winnen, tot vandaag.

Vlasov bestormde de hemel als talent van Gazprom en daarna Astana maar zijn vormcurve stagneerde wat bij Astana. BIj zijn eerste jaar als renner van Bora-Hansgrohe lijkt Vlasov helemaal open te bloeien.

Want de Rus was al in zijn eerste rittenkoers in Valencia de beste van het peloton. In de Ronde van het Baskeland werd hij dan weer derde en ook in de Waalse Pijl (3e) en Luik-Bastenaken-Luik (14e) toonde hij zijn goede benen. In de Ronde van Romandië sloeg hij een dubbelslag door zijn eerste etappezege in de WordlTour te winnen én meteen het eindklassement weg te kapen.

"Ik wist dat de vorm goed was en wedstrijden kon winnen. Gisteren zei ik al dat er waarschijnlijk een grote groep naar de finish zou rijden en de tijdrit belangrijker zou zijn voor het klassement", klinkt het profetisch in zijn analyse na de overwinning in de slottijdrit.

"Mijn doel was het eindklassement winnen. Ik deed mijn best en gaf alles. Natuurlijk ben ik superblij met hoe dat uitgepakt heeft", besluit Vlasov.