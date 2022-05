Analisten over dé ontdekking van 2022: "In zo'n wedstrijd zo positioneren, dat is puur natuurtalent"

Het voorjaar zit erop en dus is het tijd om de balans op te maken. Op heel veel manieren. Wie was de ontdekking van het voorjaar 2022? De analisten hebben een duidelijke mening. Hoe kan het ook anders ...

“Girmay is voor mij dé ontdekking. Harelbeke was voor mij nog indrukwekkender dan Gent-Wevelgem winnen, hoe hij daar reed ook richting Paterberg en dergelijke … wow”, aldus Tom Boonen in Wuyts & Boonen.

Parcourskennis

“Als je in de koers zit weet je hoe moeilijk dat is om in de E3 te rijden. De uitslag is dan niet het belangrijkste. Het is een héél moeilijke wedstrijd qua positionering en als je daar je plaatsje kan tussen afdwingen, zonder parcourskennis …”

“Zonder geschiedenis in die wedstrijd tegen de wereldtop overal zitten waar je moet zitten, dat is puur natuurtalent. Echt superstraf, heel veel feeling. Dat geeft me vertrouwen naar de toekomst toe, echt een verademing.”