AG2R-Citroën neemt Lawrence Naesen mee naar de Giro, Simon Yates kopman bij Team BikeExchange

AG2R-Citroën heeft zijn selectie voor de Giro bekendgemaakt. Lawrence Naesen zit bij de selectie van 8 renners. Hij zal kopman Félix Gall moeten bijstaan om hem mee te helpen aan een goed klassement. De Oostenrijker maakt zijn debuut in een grote ronde.

Ook Team BikeExchange-Jayco is klaar met zijn huiswerk voor de Giro. Daar is Simon Yates de kopman. Hij zal proberen beter te doen dan zijn 3e plaats vorig jaar. Zijn voorbereiding was vergelijkbaar met het vorige seizoen.

Bij Movistar zijn Alejandro Valverde en Ivan Sosa de kopmannen. Het team is vooral benieuwd naar hoe Sosa het er vanaf gaat brengen. Hij won afgelopen weekend nog de Ronde van Asturië.