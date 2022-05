Belg klopt bekende wereldtoppers, ook Bart Schols maakte indruk: "Mooiste compliment van Ivan Basso" en "Even geklommen met Indurain"

Op Mallorca was er afgelopen weekend de Granfondo 312, een koers over 312 kilometer - hoe kan het ook anders. En die werd gewonnen door een Belg. Presentator Bart Schols deed het ook prima.

Olivier Godfroid - ex-voetballer en nu al even een begenadigd fietser - werd eindwinnaar op Mallorca en versloeg heel schoon volk.

Onder meer Alberto Contador, Sean Kelly, Ivan Basso, Miguel Indurain en Joseba Beloki waren op de afspraak, net als Bart Schols. Het VRT-gezicht werd uiteindelijk knap 82e. "Even kon ik klimmen samen met Indurain", aldus Schols in een reactie bij Sporza.

Compliment

"Ivan Basso overhandigde me de trofee en zei dat ik een knappe prestatie had geleverd. Dat is het mooiste compliment dat ik kon krijgen", was winnaar Godfroid tevreden.

"Na 55 kilometer dacht ik nochtans dat mijn wedstrijd voorbij was. Net voor de top van de Puig Major had ik mijn ketting vastgereden. Ik zat te knoeien, maar bleef rustig en heb alles gegeven om weer voorin te geraken."