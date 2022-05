Cofidis met 2 doelen naar de Giro: Guillaume Martin voor het klassement, Simone Consonni in de sprint

Cofidis gaat op 2 fronten strijden in de Giro. Met de debuterende Guillaume Martin wil de Franse ploeg gaan voor een goed klassement. Simone Consonni moet voor sprintzeges zorgen.

De Franse formatie Cofidis heeft ervoor gekozen om in de Giro op 2 paarden in te zetten. Ze hopen op een goed klassement, maar daarnaast willen ze ook zeges in de sprintetappes.

Voor het klassement rekenen ze op Guillaume Martin. Hij maakt zijn de debuut in de Giro. Zijn ploeg heeft het volste vertrouwen in hem en ziet de nodige progressie. In zijn laatste 5 grote rondes eindigde Martin telkens in de top 20 en in zijn laatste 2 in de top 10 (Tour: 8e, Vuelta: 9e).

"Ik ga proberen beter te doen dan mijn 8e plaats in de Tour vorig jaar", zegt Martin. "Ik heb goed getraind in Sicilië de afgelopen weken, maar ik heb al lange tijd geen koers meer gereden. Dus ik stap een beetje in het onbekende."

SPRINTKANSEN

In de sprint rekent Cofidis op Simone Consonni. Vorig jaar was hij in 18e etappe al eens 2e geëindigd. "Dit jaar is het doel om wel eens een etappe te winnen", zegt Consonni. Daarvoor krijgt hij Davide Cimolai in steun. In totaal ziet Cofidis 9 sprintkansen.

Tot de volledige selectie behoren Guillaume Martin, Davide Cimolai, Simone Consonni, Wesley Kreder, Anthony Perez, Pierre-Luc Périchon, Rémy Rochas en Davide Villella.