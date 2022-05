'Cofidis wil jonge Waal wegkapen bij Lotto-Soudal'

Opvallend nieuws in de Waalse pers, waar ze te weten zijn gekomen dat er interesse is in een talentvolle Waal.

Volgens La Dernière Heure ziet het Franse Cofidis namelijk wel wat in de 24-jarige Sylvain Moniquet van Lotto-Soudal. Cofidis De jonge Waal is aan zijn tweede seizoen bezig bij Lotto-Soudal en ook de Belgische formatie ziet nog wel wat in hem. Zo zouden ze hem mogelijk langer aan boord willen houden, maar er zijn dus kapers op de kust in de vorm van het Franse Cofidis.