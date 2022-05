Joao Almeida heeft veel vertrouwen en gaat vol voor het klassement in de Giro

Joao Almeida zit vol met vertrouwen, gaat vol voor het klassement en voelt geen druk. Dat zei hij op een persconferentie in de aanloop naar de start van de Ronde van Italië

Joao Almeida eindigde vorig jaar 6e in de Ronde van Italië. De renner van UAE sprak vandaag met de pers over de komende Giro.

"Ik ga vol voor het klassement en wil de roze trui mee naar huis meenemen", zei hij. "Ik ben dit jaar de enige kopman binnen de ploeg, wat niet voor extra druk zorgt. Ik heb veel vertrouwen en voel me verantwoordelijk."

Vorig jaar was Almeida samen met Remco Evenepoel de kopman bij Quick Step-Alpha Vinyl. "Nu ik de enige kopman ben, is de situatie totaal anders. Er is ook ruimte voor een ritzege van een van mijn ploegmaats, als de situatie het toelaat."