Opnieuw bedenkingen bij Tom Dumoulin: "Dat zou eigenlijk jammer zijn"

2021 werd een wolk van een jaar voor Tom Dumoulin, maar 2022 is veel moeilijker dan verwacht gestart.

Vorig jaar maakte Tom Dumoulin een straffe comeback, met onder andere een zilveren medaille tijdens de olympische tijdrit.

2022 begon veel minder. Dumoulin had last van de rug en ook corona gooide aardig wat roet in het eten. Het is dan ook raden hoe sterk hij aan de Giro kan beginnen.

"Hij is een groot vraagteken", zegt José De Cauwer in De Tribune. "Zien we ooit nog de grote Dumoulin terug? Daar twijfel ik aan. Het voorjaar was met ups en downs. Ik denk dat het heel moeilijk wordt."

"Deze Giro zal de aanzet zijn tot de keuze om weer de grote Tom Dumoulin te worden of toch een knecht te worden. Dat zou eigenlijk jammer zijn met zijn talent en charisme. We hadden nood aan zulke mensen."