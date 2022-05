Krijgen we een enorme wielergekte in Giro? "Je moet hem naast Van der Poel zetten"

Welk soort wielergekte krijgen we de komende weken in de Giro d'Italia? Als Biniam Girmay de eerste etappe wint en in het roos mag rondrijden zou dat wel eens iets heel bijzonder kunnen worden.

Of Girmay winstkansen heeft? Daar zijn de analisten het over eens. "Je moet hem naast Mathieu van der Poel zetten", aldus Renaat Schotte in De Tribune. Bergop "Ik kijk er vanaf de eerste dag naar uit", pikte José De Cauwer meteen in. "Hij zal er zich alleszins tussen gooien en hij kan meer dan voldoende bergop rijden. "Op de langere beklimmingen zal hij langer meegaan dan Caleb Ewan. Bergop staat hij nog een stapje verder."