Mathieu van der Poel heeft wat te zeggen over Tim Merlier en de roze trui

Tim Merlier moest door een blessure aan de elleboog forfait geven voor de Ronde van Italië.

Ploegmaat Mathieu van der Poel had het liever anders gezien. “Een aderlating”, zegt de Nederlander op de persconferentie. “Tim is een van de beste sprinters van de wereld. Ik zou de lead-out doen voor hem.”

Al is er bij Alpecin-Fenix een plan B klaar. “Tim heeft al bewezen etappes in een grote ronde te kunnen winnen. Nu gaan we het proberen met Jakub Mareczko. Of ik zelf aan de puntentrui denk? Neen. Met die gedachte ga ik zeker niet van start.”

Van der Poel mikt zelf ook op ritwinst. Als hij vrijdag het roze niet pakt, wil hij dat doen in de tijdrit van zaterdag. “Ik zat deze week een keer op de tijdritfiets. Vorig jaar in de Tour ging dat prima, dus was het geen noodzaak om die positie aan te passen. Misschien moet ik daar toch wat meer werk van maken.”