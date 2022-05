Quick-Step gelooft in Cavendish: "Teken van respect" en "Winnen moet hij zelf doen"

Mark Cavendish komt voor het eerst in jaren nog eens aan de start van een Ronde van Italië. En de ambities zijn er bij het team.

Wilfried Peeters is alvast duidelijk in Het Laatste Nieuws: "We hebben Cavendish met de best mogelijke ploeg naar de Giro gestuurd."

Zelf winnen

"Morkov ging normaal gezien in Hongarije rijden, maar wie ligt daar wakker van? Met ook nog Ballerini en Van Lerberghe: serieuze mannen waar Cav kan op rekenen."

"We hebben beslist dat we Mark honderd procent steunen. Dat is een teken van vertrouwen. En van respect. Winnen moet hij natuurlijk zelf doen."