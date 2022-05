Theuns start met ambitie aan Giro: "Heb die kans nog niet vaak gehad"

Wat mogen we verwachten van Edward Theuns in de Giro d'Italia? Het lijkt erop dat hij zijn kansen mag gaan in de sprints.

"Ik krijg de kans om als sprinter van de ploeg aan de start te staan, dus ik wil het beste maken van elke sprinterskans", aldus Theuns tegen Sporza. Geloof "Ik heb die kans nog niet zovaak gehad om als enige sprinter naar een grote ronde te mogen gaan. De kans van mijn leven zou ik het niet noemen, want er zijn nog snellere mannen aanwezig." "Ik geloof wel in mijn kansen, al zal het moeilijk worden in deze Giro. Ik wil proberen om me erin te smijten en te kijken waar ik uitkom."