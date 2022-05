📷 Opvallend beeld uit de bevoorrading: QuickStep deelt ... ijsjes uit aan renners

Ooit was er de Adelaar van Toledo Fédérico Bahamontes die een dame blanche zou slurpen in het midden van een race. Maar zie, ook in 2022 ...

Of het warm is in en rond Boedapest bij de eerste etappe van de Giro d'Italia, editie 2022? Het lijkt er alvast op.

Toch zeker als we de tweet van QuickStep - Alpha Vinyl mogen geloven. Zij pakken namelijk uit met ... ijsjes bij de bevoorrading.

En dat is toch wel enigszins opvallend te noemen. Ooit was er Bahamontes die ijsjes lepelde, maar in recente jaren is het toch niet vaak meer te zien.