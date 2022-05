📷 Prachtig: UNESCO zet Romain Bardet in de bloemetjes voor hulp aan concurrent Julian Alaphilippe

De Fransman die voor Team DSM rijdt zag zijn landgenoot Alaphilippe tegen een boomstronk botsen na de val in Luik-Bastenaken-Luik.

Hij besefte meteen dat het ernstig was en schoot de wereldkampioen te hulp, waardoor hij zijn eigen koers meteen liet schieten. Dat leverde hem heel wat adelbrieven op vanuit de hele wereld.

Nu heeft ook de UNESCO hem voor de start van de Giro d'Italia met lof overladen en hem een fair-playcertificaat gegeven.

Respect, integrity, care - 3 values that epitomised @romainbardet's actions at the recent @LiegeBastogneL πŸ‘πŸ»



We're incredibly proud to see Romain honoured and receive recognition from the International Fair Play Committee, founded by UNESCO, for what he didπŸ™ŒπŸ» #KeepChallenging pic.twitter.com/gUCFiRYgkN