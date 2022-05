Caleb Ewan droomt van de roze trui in de 1e rit, maar is ook realistisch: "Eigenlijk is het te lastig"

Vandaag start de Giro in Boedapest. Caleb Ewan mikt meteen op ritwinst en dus ook de roze trui, maar hij twijfelt. "Eigenlijk is het te lastig", zegt hij.

In Boedapest start vandaag de Ronde van Italië. De 1e etappe komt aan in Visegrad. Op het einde is er een klim van ruim 5 km aan 4,2 procent.

Caleb Ewan behoort tot de kanshebbers op de ritzege, maar zelf twijfelt hij. "Het is lastig", zegt hij. "Het is makkelijker dan ik dacht, maar het blijft zwaar en het is nog altijd 5 km klimmen."

"Je gaat wel het voordeel hebben door in de wielen te zitten", gaat hij verder. "Dat komt omdat het niet zo steil is. Daardoor gaan pure klimmers er niet geraken. En ik ben iets tussenin: soms klim ik goed, soms niet."

Ook laat Ewan naar de toekomst toe in zijn kaarten kijken: "Het zou fout zijn om absoluut de Giro te willen uitrijden. Ik mik ook op de Tour en als ik een grote ronde uitrijd, ben ik daarna niet veel meer waard." Daarom zal Ewan halverwege de Giro stoppen. "Ik heb nog geen exacte datum, maar als ik echt begin te lijden, stap ik af", besluit hij.