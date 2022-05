Droom van Girmay in vervulling, Belg start in zijn dienst: "Gefascineerd door manier waarop hij met druk omgaat"

Het is eindelijk zover: de droom van Biniam Girmay gaat in vervulling. Een Belgische ploegmaat en kamergenoot zal alles in het werk stellen om hem zo goed mogelijk te steunen.

Wat er ook nog gebeurt, Girmay heeft dit jaar de wereld al verbaasd. "Ik moet toegeven dat mijn prestaties me zelf ook wat overvallen hebben", zegt de Eritreeër in aanloop naar de start van de Giro. Daar moet hij nu niet te veel meer over nadenken.

Girmay gaat zijn eerste grote ronde rijden, genieten van de ervaring is de boodschap. "Als kind keek ik met mijn vrienden op televisie naar de Ronde van Frankrijk en Italië. Ik ging elke dag fietsen met de droom om op een dag aan de start van een grote ronde te komen en vrijdag wordt deze kinderwens werkelijkheid."

© photonews

"Mijn rol in deze Ronde van Italië bestaat eruit om Biniam Girmay zo goed mogelijk bij de staan in de ritten waarin hij een kans maakt, en waarom niet ook een dag uitpikken waarin ik mijn eigen kans mag gaan", verkondigt Loïc Vliegen.

Die is niet enkel ploegmaat van Girmay, maar was in het verleden ook al zijn kamergenoot. "Voor deze Giro hebben Biniam en ik al vaker de kamer gedeeld, we begrijpen elkaar goed. Ik ben gefascineerd door de manier waarop hij met de druk omgaat en hoe hij alles op een serene manier aanpakt."