📷 Mathieu van der Poel is na zijn Giroritwinst ook leider in verschillende klassementen

Mathieu van der Poel moest na zijn ritzege verschillende keren op het podium. Natuurlijk als winnaar voor de etappe en ook als leider in het algemeen klassement als winnaar van de 1e rit. Daarna ging hij nog op het podium voor zijn paarse puntentrui en zijn blauwe bergtrui.

The pink dream came true ๐Ÿ’ž



And we have Ciclamino and Azzurra on the shoulders as well! ๐Ÿ’œ๐Ÿ’™



Grande Mathieu, grande squadra! ๐Ÿ‘#Giro #Giro105 #AlpecinFenix



๐Ÿ“ท Mr. Pinko pic.twitter.com/miNNUilb1V