L'Equipe geeft geen enkele renner 5 sterren om de Giro te winnen

Opvallend bij L'Equipe: de Franse sportkrant geeft bij het begin van de Giro geen enkele renner 5 sterren. Volgens hen is deze editie opener dan ooit.

In onze voorbeschouwing is Richard Carapaz van INEOS Grenadiers de topfavoriet om in 2022 de Giro te beginnen. Bij L'Equipe hebben ze geen topfavoriet. "De Giro is opener dan ooit", klinkt het. Geen enkele renner heeft 5 sterren gekregen.

Ze geven wel 4 sterren aan Richard Carapaz. Simon Yates en Joao Almeida krijgen er 3. 2 sterren zijn er voor Romain Bardet, Mikel Landa en Miguel Angel Lopez. Ook geeft L'Equipe 1 ster aan Pello Bilbao, Tom Dumoulin, Alejandro Valverde en Guillaume Martin.