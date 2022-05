VOORBESCHOUWING: wie volgt afwezige Egan Bernal op als winnaar van de Giro?

Titelverdediger Egan Bernal is straks de grote afwezige in de Giro. Wie volgt hem op? Het belooft een open strijd te worden om de roze trui.

De reden van Bernals afwezigheid is wel bekend: de Colombiaan is nog volop aan het revalideren na zijn zwaar ongeval op training. Daarom is Carapaz de man die ze bij Ineos naar voor schuiven. Carapaz was lang niet top dit voorjaar, maar won wel een rit in Catalonië, ondertussen al weer meer dan een maand geleden.

Versierde met zijn Girowinst in 2019 zijn overstap naar Ineos en reed nadien nog tweemaal podium in een grote ronde. Deze keer geen Slovenen in zijn weg. Van de Eduadoriaan weten we dat hij het kan. Ondanks dat er vele kanshebbers zijn, blijft Carapaz dus de te kloppen man, als hij in orde is. Is hij niet goed genoeg, dan zal het aan Porte of Sivakov zijn om bij Ineos een stapje naar voren te doen.

© photonews

Een renner die ook al twee keer een podium reed in een grote ronde. Die bewees met zijn twee ritzeges in de Ronde van Asturië om net op tijd in vorm te zijn. Ook João Almeida vertrekt weer met grote ambities naar de Giro. Zijn sterk einde en zesde plek uit de vorige Giro doet het bij de Portugees smaken naar meer.

Dan zijn er nog een rist andere kanshebbers: DSM wil nog eens hoog mikken met Bardet, Carthy en López moeten het zien waar te maken voor respectievelijk EF en Astana. Landa aast wellicht op revanche nadat hij vorig jaar in de Giro uitviel net toen hij in bloedvorm verkeerde.

Laatstgenoemde behoort al meer tot de oudere garde. Daar vinden we ook Nibali en Valverde terug. Het is de vraag wat van hen nog kan verwacht worden in een wedstrijd over drie weken. Hen op voorhand afschrijven doen we echter niet. Dumoulin keert ook terug naar de Giro. Of hij zich kan mengen in de debatten om het klassement is zeer de vraag, maar het blijft een ex-winnaar.

ONZE STERREN VOOR DE GIRO

**** Richard Carapaz

*** João Almeida - Simon Yates

** Romain Bardet - Hugh Carthy - Mikel Landa - Miguel Ángel López

* Tom Dumoulin - Richie Porte - Vincenzo Nibali