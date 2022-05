Dries De Bondt na winst Mathieu van der Poel: "Het is ongelooflijk"

Dries De Bondt is een heel tevreden ploegmaat na de winst van Mathieu van der Poel in de 1e Girorit. "Ik heb er kippenvel van", zegt hij aan Sporza

"We wilden niet te vroeg aan kop zitten", zegt Dries De Bondt aan Sporza. "We geraakten nooit in paniek en opeens ging de zee open en zaten we aan kop."

"We namen de kop na de bocht net voor de slothelling", gaat De Bondt verder. "Zo zat van der Poel uit de problemen. Het is gewoon ongelofelijk dat ons plannetje gelukt is vandaag."

"Als hij zijn moment kan kiezen, weten we dat het prijs zal zijn. Hij gaf al op voorhand aan dat hij goed was en dat geeft ons extra vertrouwen. Ik zie hem het roze behouden tot in Italië", besluit De Bondt.