Welke nevenklassementen zijn er nog in de Giro?

In de Giro kent iedereen de roze trui van de leider van het algemeen klassement, maar iedereen weet dat niet iedereen daarvoor kan strijden. Voor wat rijden zij dan? Zijn er nog andere klassementen tijdens de Giro?

Voor de topsprinters is er natuurlijk het puntenklassement. De leider draagt een paarse trui en is vaak diegene die de meeste massasprints wint. Voor een zege in een vlakke etappe krijg de winnaar 50 punten. De winnaar van een heuveletappe krijgt 25 punten. Voor een bergetappe is dat 15. Ook dankzij de tussensprints kan je punten winnen.

De berggeiten komen in aanmerking voor het bergklassement. De winnaar krijgt een blauwe trui mee naar huis. De verschillende beklimmingen krijgen een categorie vanaf 1 tot en met 4. Categorie 1 bevat de zwaarste beklimmingen en zijn 15 punten waard. Een beklimming van de 4e categorie is 3 punten waard. In het verleden won al vaak een renner het bergklassement dankzij de vroege vlucht.

De witte trui is voor het jongerenklassement. De tijd van elke renner tot en met 25 jaar wordt bijgehouden in dat klassement.

Ook is er een ploegenklassement. De tijden van de 3 snelste renners per ploeg worden bij elkaar opgeteld en dat wordt elke dag opnieuw gedaan. De ploeg met de snelste tijd voert het klassement aan.

Dan zijn er nog minder bekende klassementen. Er is het tussensprintklassement. Je moet punten verdienen bij elke tussensprint. Vorig jaar won Dries De Bondt dat klassement. Ook won hij de strijdlust vorig jaar. In andere koersen win je die prijs dankzij een jury. In de Giro moet je punten verdienen bij elke tussensprint en beklimming. Ook zijn er punten te verdienen aan de finish.

Ook zijn er nog het klassement voor de vroege vlucht, waarbij de vluchtkilometers van elke renner worden bijgehouden (in een vlucht van maximaal 10 renners), en de prijs van de fair play. De ploeg met de minste inbreuken voert dat klassement aan.